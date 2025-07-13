Бундесвер в 2024 году потратил на перевооружение более €31 млрд

Глава федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (ВС ФРГ) Аннетт Леник-Эмден сообщила, что в 2024 году ВС Германии потратили на перевооружение более €31 млрд.

Глава федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (ВС ФРГ) Аннетт Леник-Эмден сообщила, что в 2024 году ВС Германии потратили на перевооружение более €31 млрд.

Как передает Report, об этом Леник-Эмден заявила медиагруппе Funke .

"В прошлом году мы заключили около 12 тыс. контрактов на закупки. В 2021 году мы потратили чуть менее €17 млрд, в 2024 году - свыше €31 млрд. Мы будем продолжать наращивать объемы", - сказала она.

Приоритетными направлениями в закупках Леник-Эмден назвала средства противовоздушной обороны и боеприпасы.