Бундесвер в 2024 году потратил на перевооружение более €31 млрд

Глава федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (ВС ФРГ) Аннетт Леник-Эмден сообщила, что в 2024 году ВС Германии потратили на перевооружение более €31 млрд.
Как передает Report, об этом Леник-Эмден заявила медиагруппе
"В прошлом году мы заключили около 12 тыс. контрактов на закупки. В 2021 году мы потратили чуть менее €17 млрд, в 2024 году - свыше €31 млрд. Мы будем продолжать наращивать объемы", - сказала она.
Приоритетными направлениями в закупках Леник-Эмден назвала средства противовоздушной обороны и боеприпасы.