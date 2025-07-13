Трамп обвинил оппонентов в фабрикации версии о документах по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп считает, что его политические оппоненты cфабриковали версию о существовании дополнительных документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Президент США Дональд Трамп считает, что его политические оппоненты cфабриковали версию о существовании дополнительных документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

"Годами, вновь и вновь всплывает тема Эпштейна", - отметил Трамп, добавив, что обсуждение этого дела "служит рекламой документов, составленных" бывшим президентом США Бараком Обамой, экс-госсекретарем Хиллари Клинтон, бывшим главой Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсом Коми, бывшим главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Бреннаном, а также членами администрации экс-президента США Джо Байдена. "Они создали документы Эпштейна так же, как они создали лживое досье Хиллари Клинтон и бывшего агента службы внешней разведки Соединенного Королевства МИ-6 Кристофера Стила, которое они использовали против меня, а теперь мои так называемые друзья им подыгрывают", - изложил свою версию глава Белого дома.

"Почему эти радикальные левые сумасшедшие не опубликовали документы Эпштейна? Если в них было что-то, что навредило бы движению MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой" - ред.), почему они их не использовали?" - отметил Трамп, выступив при этом в защиту генерального прокурора - министра юстиции США Пэм Бонди, которую критикуют за якобы нежелание публиковать дополнительные материалы по делу Эпштейна.