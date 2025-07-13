США требуют от Японии и Австралии четкой позиции на случай конфликта с КНР

Пентагон оказывает давление на Японию и Австралию, требуя от них четко разъяснить, какую роль они будут играть в случае войны США и Китая из-за Тайваня.

Пентагон оказывает давление на Японию и Австралию, требуя от них четко разъяснить, какую роль они будут играть в случае войны США и Китая из-за Тайваня.

Как передает Report , об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, глава политического управления Пентагона Элбридж Колби в последние месяцы поднимал этот вопрос на встречах с представителями минобороны Японии и Австралии. Он пытался убедить союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе усилить сдерживание и подготовиться к потенциальной войне из-за острова.

При этом переговоры между сторонами включали в том числе попытки убедить союзников увеличить расходы на оборону.

"Однако просьба о принятии обязательств, связанных с войной за остров, — это новое требование со стороны США", — отметили в газете.

По словам источника, это застало врасплох Токио и Канберру, поскольку сам Вашингтон не дает полных гарантий Тайваню.