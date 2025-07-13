Ди Мария покинул поле на носилках в первом же матче после возвращения в "Росарио Сентраль"

Вингер Анхель Ди Мария получил травму в первом же матче после возвращения "Росарио Сентраль".

Вингер Анхель Ди Мария получил травму в первом же матче после возвращения "Росарио Сентраль".

Как передает Report, в матче чемпионата Аргентины "Росарио Сентраль" сыграл вничью с "Годой Крус" (1:1). На 79-й минуте Ди Мария реализовал пенальти, а спустя десять минут был заменён из-за травмы. Футболист не смог самостоятельно покинуть поле и его увозили на носилках.

Ди Мария является выпускником академии этого аргентинского клуба. Он играл за взрослую команду "Росарио Сентраль" с 2006 по 2007 год. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами.