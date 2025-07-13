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Нацразведка рассекретит документы администрации Байдена о внутреннем экстремизме

Нацразведка рассекретит документы администрации Байдена о внутреннем экстремизме Глава национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что скоро будут рассекречены документы администрации бывшего американского лидера Джо Байдена, свидетельствующие о злоупотреблении методами борьбы с якобы имевшими место внутренними экстремистами.
Другие страны
13 июля 2025 г. 04:49
Нацразведка рассекретит документы администрации Байдена о внутреннем экстремизме

Глава национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что скоро будут рассекречены документы администрации бывшего американского лидера Джо Байдена, свидетельствующие о злоупотреблении методами борьбы с якобы имевшими место внутренними экстремистами.

Как передает Report, об этом она заявила, выступая на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в штате Флорида.

"Очень скоро будут рассекречены и обнародованы документы о том, как в первый день администрации Байдена 21 января 2021 года его помощник по национальной безопасности выпустил служебную записку, фактически заложившую основу для преследований в отношении тех, кого они считали опасными внутренними экстремистами", - сказала Т. Габбард.

Габбард добавила, что к категории внутренних экстремистов отнесли противников ограничений периода пандемии, родителей, которые боялись, что их детей насильно вакцинируют в школах, людей, несогласных с действиями властей. "Я могу продолжать этот список людей, групп, идей. Они были признаны опасными домашними экстремистами. А затем это обозначение использовалось, чтобы вынуждать технологические компании ограничивать свободу слова американцев и оправдывать это борьбой с внутренними экстремистами", - отметила глава Нацразведки.

"Мы должны разоблачить эту тактику глубинного государства (deep state - теневые группы серьезного влияния на политические и экономические процессы в США в структурах американского федерального правительства - ред.), чтобы больше никогда не допустить повторения этой ситуации", - заключила она.

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