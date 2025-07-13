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Трамп выразил недовольство критикой генпрокурора США со стороны руководства ФБР

Трамп выразил недовольство критикой генпрокурора США со стороны руководства ФБР Президент США Дональд Трамп выразил недовольство критикой генерального прокурора - министра юстиции США Пэм Бонди со стороны руководства Федерального бюро расследований (ФБР).
Другие страны
13 июля 2025 г. 03:56
Трамп выразил недовольство критикой генпрокурора США со стороны руководства ФБР

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство критикой генерального прокурора - министра юстиции США Пэм Бонди со стороны руководства Федерального бюро расследований (ФБР).

Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

Трамп заявил, что ему "не нравятся" нападки на генерального прокурора - министра финансов США Пэм Бонди, которым она подвергается, в частности, со стороны главы ФБР Кэша Патела и его заместителя Дэна Бонджино из-за нежелания опубликовать больше документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. По версии американского лидера, он возглавляет "идеальную администрацию", в то время как "эгоисты пытаются навредить ей". "Они все набросились на генпрокурора Пэм Бонди, которая фантастически выполняет свою работу", - отметил Трамп.

По словам американского лидера, "Пател и ФБР должны сфокусироваться на расследовании мошенничества на выборах, политической коррупции <...>, сфальсифицированных и украденных выборов 2020 года", а также преследовании преступников "вместо того, чтобы тратить месяцы, изучая все те же старые, вдохновленные радикальными левыми документы по делу Джеффри Эпштейна".

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