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Трамп заявил, что удовлетворен расследованием попытки покушения на него

Трамп заявил, что удовлетворен расследованием попытки покушения на него Президент США Дональд Трамп заявил, что в целом удовлетворен результатами расследования попытки покушения на него год назад на митинге в штате Пенсильвания.
Другие страны
13 июля 2025 г. 06:41
Трамп заявил, что удовлетворен расследованием попытки покушения на него

Президент США Дональд Трамп заявил, что в целом удовлетворен результатами расследования попытки покушения на него год назад на митинге в штате Пенсильвания.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Мне неоднократно проводили брифинги и ФБР, и Секретная служба. Они проинформировали меня, я этим удовлетворен", - сказал он.

Американский лидер указал, что покушение стало результатом нескольких ошибок, допущенных теми, кто отвечал за его охрану. "Им стоило приставить кого-то к зданию (с которого велась стрельба - ред.), нужно было лучше поддерживать связь с местной полицией", - сказал он.

Трамп также отметил снайпера, который смог оперативно ликвидировать преступника. "Наш снайпер смог менее чем за пять секунд попасть в него с большого расстояния одним выстрелом. Если бы он этого не сделал, то ситуация была бы намного хуже", - подчеркнул Трамп.

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