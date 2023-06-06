Baktelecom завершил тестирование скорости интернета 1 Гбит/с

ООО "Baku Telefon Rabitesi" ("Baktelecom") при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило тестирование скорости интернета в 1 Гбит/с. Об этом Report сообщили в министерстве. В результате тестов Baktelecom впервые в Азербайджане смог д

ООО "Baku Telefon Rabitesi" ("Baktelecom") при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило тестирование скорости интернета в 1 Гбит/с.



Об этом Report сообщили в министерстве.



В результате тестов Baktelecom впервые в Азербайджане смог достичь предельной скорости в 1 Гбит/с.



Отмечается, что использование Интернета на скорости 1 Гбит/с возможно только на мобильных или компьютерных устройствах, поддерживающих эту скорость, и посредством специального модема, предоставляемого Baktelecom.



На больших территориях добиться эффективного и бесперебойного обеспечения скорости 1 Гбит/с можно с помощью дополнительных распределителей скорости.