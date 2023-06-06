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Baktelecom завершил тестирование скорости интернета 1 Гбит/с

Baktelecom завершил тестирование скорости интернета 1 Гбит/с ООО "Baku Telefon Rabitesi" ("Baktelecom") при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило тестирование скорости интернета в 1 Гбит/с. Об этом Report сообщили в министерстве. В результате тестов Baktelecom впервые в Азербайджане смог д
ИКТ
6 июня 2023 г. 10:50
Baktelecom завершил тестирование скорости интернета 1 Гбит/с

ООО "Baku Telefon Rabitesi" ("Baktelecom") при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило тестирование скорости интернета в 1 Гбит/с.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В результате тестов Baktelecom впервые в Азербайджане смог достичь предельной скорости в 1 Гбит/с.

Отмечается, что использование Интернета на скорости 1 Гбит/с возможно только на мобильных или компьютерных устройствах, поддерживающих эту скорость, и посредством специального модема, предоставляемого Baktelecom.

На больших территориях добиться эффективного и бесперебойного обеспечения скорости 1 Гбит/с можно с помощью дополнительных распределителей скорости.

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Версия на азербайджанском языке “Baktelecom” 1 Gbit/s internet sürət testlərini başa çatdırıb

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