Baktelecom завершил тестирование скорости интернета 1 Гбит/с

ООО "Baku Telefon Rabitesi" ("Baktelecom") при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило тестирование скорости интернета в 1 Гбит/с.
Об этом Report сообщили в министерстве.
В результате тестов Baktelecom впервые в Азербайджане смог достичь предельной скорости в 1 Гбит/с.
Отмечается, что использование Интернета на скорости 1 Гбит/с возможно только на мобильных или компьютерных устройствах, поддерживающих эту скорость, и посредством специального модема, предоставляемого Baktelecom.
На больших территориях добиться эффективного и бесперебойного обеспечения скорости 1 Гбит/с можно с помощью дополнительных распределителей скорости.
Baktelecom завершил тестирование скорости интернета 1 Гбит/сBaktelecom завершил тестирование скорости интернета 1 Гбит/с ООО "Baku Telefon Rabitesi" ("Baktelecom") при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило тестирование скорости интернета в 1 Гбит/с. Об этом Report сообщили в министерстве. В результате тестов Baktelecom впервые в Азербайджане смог д
ИКТ
6 июня 2023 г. 10:50
https://static.report.az/photo/0e7bc0e5-7aa3-37d0-9748-ac26318306ab.jpg
ООО "Baku Telefon Rabitesi" ("Baktelecom") при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило тестирование скорости интернета в 1 Гбит/с.
Версия на азербайджанском языке “Baktelecom” 1 Gbit/s internet sürət testlərini başa çatdırıb