Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья прокомментировал депортацию из РФ

Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов заявил, что решение о депортации из РФ стало для него неожиданным.
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"Не знаю, честное слово, не знаю", - ответил он также на вопрос о том, почему его выдворяют из России.
Ибрагимов признался, что «чуть-чуть расстроился» из-за необходимости покинуть Россию. О дальнейших планах он не рассказал.
"Время покажет", - заключил он.
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова депортируют из России.
Как сообщает Report со ссылкой на телеграм-канал Baza, несколько дней назад он был лишен российского гражданства.
По данным канала, Ибрагимов будет отправлен в Баку вечерним рейсом "Аэрофлота". Предварительно, сейчас он находится в аэропорту Шереметьево.