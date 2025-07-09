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Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья прокомментировал депортацию из РФ

Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья прокомментировал депортацию из РФ Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова депортируют из России.
Внешняя политика
9 июля 2025 г. 21:18
Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья прокомментировал депортацию из РФ

Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов заявил, что решение о депортации из РФ стало для него неожиданным.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом он сказал перед вылетом в Баку.

"Не знаю, честное слово, не знаю", - ответил он также на вопрос о том, почему его выдворяют из России.

Ибрагимов признался, что «чуть-чуть расстроился» из-за необходимости покинуть Россию. О дальнейших планах он не рассказал.

"Время покажет", - заключил он.

20:32

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова депортируют из России.

Как сообщает Report со ссылкой на телеграм-канал Baza, несколько дней назад он был лишен российского гражданства.

По данным канала, Ибрагимов будет отправлен в Баку вечерним рейсом "Аэрофлота". Предварительно, сейчас он находится в аэропорту Шереметьево.

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Версия на английском языке Russia deports head of Azerbaijani diaspora in Moscow
Версия на азербайджанском языке Moskvada Azərbaycan diasporunun rəhbəri deportasiya edilir

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