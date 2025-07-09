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Гендиректор платформы X ушла в отставку

Гендиректор платформы X ушла в отставку Генеральный директор платформы X Линда Яккарино сообщила, что уходит в отставку со своего поста.
Другие страны
9 июля 2025 г. 20:39
Гендиректор платформы X ушла в отставку

Генеральный директор платформы X Линда Яккарино сообщила, что уходит в отставку со своего поста.

Как передает Report, об этом она написала она на своей странице в соцсети Х.

"После двух невероятных лет я приняла решение покинуть пост генерального директора X. Я невероятно горжусь командой X, тот исторический переворот в бизнесе был замечателен", - говорится в публикации.

Причины ухода со своего поста она не указала.

Отметим, что Яккарино заняла должность гендиректора X в мае 2023 года после покупки соцсети Илоном Маском, до этого она была директором по продажам в американской медиакорпорации NBC Universal.

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