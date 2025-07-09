Директор Baku TV: Фильм The word - очередная возможность донести до мира правду о Карабахе

Международное признание и успех фильма, посвященного теме Карабаха, означает очередную возможность донести до мира правду о нем.

Международное признание и успех фильма, посвященного теме Карабаха, означает очередную возможность донести до мира правду о нем.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Baku TV Рамин Джафаров на презентации снятого телеканалом документального фильма The word ("Слово").

Он отметил, что это победа азербайджанского народа: "Мы сильны на каждом фронте, и у нас есть сильный лидер".

Директор заявил, что документальный фильм отражает обобщенный образ азербайджанского народа в контексте тех событий.