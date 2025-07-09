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Директор Baku TV: Фильм The word - очередная возможность донести до мира правду о Карабахе

Директор Baku TV: Фильм The word - очередная возможность донести до мира правду о Карабахе Международное признание и успех фильма, посвященного теме Карабаха, означает очередную возможность донести до мира правду о нем.
Kультурная политика
9 июля 2025 г. 20:30
Директор Baku TV: Фильм The word - очередная возможность донести до мира правду о Карабахе

Международное признание и успех фильма, посвященного теме Карабаха, означает очередную возможность донести до мира правду о нем.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Baku TV Рамин Джафаров на презентации снятого телеканалом документального фильма The word ("Слово").

Он отметил, что это победа азербайджанского народа: "Мы сильны на каждом фронте, и у нас есть сильный лидер".

Директор заявил, что документальный фильм отражает обобщенный образ азербайджанского народа в контексте тех событий.

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Версия на английском языке Baku TV director: "The Word" film is another opportunity to convey truths of Karabakh to world
Версия на азербайджанском языке “Baku” TV-nin direktoru: "The word" filmi Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması üçün növbəti fürsətdir

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