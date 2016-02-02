​Bakcell удваивает баланс своих абонентов

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи Азербайджана - компания Bakcell запускает очередную кампанию "Двойной баланс".

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, в рамках данной кампании, которая стартует со 2 февраля 2016 года, каждый абонент с тарифным планом CIN будет иметь возможность удвоить свой баланс. Для получения двойного бонуса абонент должен набрать код *525#YES.

Бонусное предложение соответствует ежемесячному объему израсходованных средств каждого абонента индивидуально, и предоставляет возможность увеличить определенное количество средств на их счету в два раза. Для извлечения выгоды из этого предложения, абоненты должны набрать код *525#YES и получить инструкцию с указанием суммы на балансе, которая может быть удвоена в два раза, а затем просто сделать это.

"Это фантастический путь оптимизации ежемесячных расходов для клиентов Bakcell, благодаря которому они смогут получать больше выгоды за потраченные деньги", - говорит Мария Тойчева, директор по маркетингу компании Bakcell.

Полученные бонусы можно использовать для звонков, а также отправки SMS и MMS сообщений по всем направлениям внутри страны.

Для проверки бонусного баланса абоненту достаточно набрать код *100#YES. Бонусы, полученные в рамках данной кампании, могут быть использованы в течение 7 дней после подключения. Сумма может быть удвоена несколько раз в рамках данной кампании.