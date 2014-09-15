Топаз Премьер Лига – «Сумгайыт» вернул себе лидерство, «Карабах» одержал первую победу

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Сыграны матчи 5-го тура Азербайджанской Топаз Премьер Лиги. Как сообщает Report, особый интерес представляла «большая игра».



Игра состоялась на стадионе Исмятя Гаибова и получилась достаточно напряженной, но не столь зрелищной. Это был первый официальный матч для Арифа Асадова в качестве новоиспеченного наставника «Нефтчи». Тренер смог должным образом настроить своих футболистов и в итоге - победа, хоть и с минимальным счётом, 1-0. Автором единственного гола стал Флавиньо.

Но отчасти хозяевам поля повезло. На 40-ой минуте Стаменкович за нарушение против Рауфа Алиева в своей штрафной площадке был удален с поля. 11-метровый штрафной удар в исполнении Галина Иванова пришелся выше ворот. «Нефтчи» одержал третью победу в чемпионате, в то время как южане потерпели третье поражение.

За день до этого, в матче открытия тура «Интер» играл на выезде с «Араз Нахчываном» и одержал уверенную победу со счетом 3-1. В «Интер» отличились Бачана Цхадазе, Джошгун Диниев и Асиф Мамедов. Автором единственного гола в составе хозяев стал Руслан Зубков.

Удачно дебютировавший «Симург» на своем поле уступил «Габале» - 1-2. На 7-й минуте матча Рашад Эюубов с пенальти открыл счет. Но на 68-ой и 80-ой минутах дубль Додо принес победу гостевой команде. Правда после второго гола бразилец получил травму и покинул поле на носилках.

Чемпион страны «Карабах» играл на выезде с АЗАЛ-ом и одержал первую победу в чемпионате с крупным счетом – 3-0. Голы на счету Чумбиньо (20), Лероя Джорджа (42) и Рейнальдо Сильвы (66). В тоже время этот матч стал своеобразной репетицией для «Карабаха» перед первым матчем группового этапа Лиги Европы УЕФА с Сент-Этьеном, который состоится уже в этот четверг.

Заключительный матч тура был сыгран сегодня, 14 сентября. «Бакы» на своем поле принимал «Сумгайыт». Хозяева поля уже на второй минуте открыли счет в матче. Подачу с углового в прыжке головой замкнул Нурлан Новрузов – 1-0. Во втором тайме гости не только восстановили статус-кво (56 минута - Мохаммед Гурбанов), но и смогли забить победный гол (79 минута - Киян Султанпур).

После этой победы «Сумгайыт» вернул себе лидерство в турнирной таблице - 12 очков, вторым идет «Интер» - 10 очков, по 9 очков на счету у «Нефтчи» и «Габалы».

Матчи 6-го тура состоятся 19-21 сентября.





Результаты всех матчей тура:

Араз-Нахчыван – Интер – 1:3

Нефтчи – Хязяр-Лянкяран – 1:0

Симург – Габала – 1:2

АЗАЛ – Карабах – 0:3.

Баку – Сумгайыт 1:2





Турнирная таблица после 5-и туров: