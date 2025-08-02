Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани

Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани

Украина заявила об ударе по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России.

Как сообщает Report, об этом заявили в Силах беспилотных систем ВСУ.

"Это предприятие, расположенное более чем в 470 км от государственной границы Украины, обеспечивает 6,1% от общего объема нефтепереработки в России (до 17 млн тонн в год) и входит в четверку крупнейших НПЗ страны. В результате удара на территории завода вспыхнул масштабный пожар, а его производственные мощности получили серьезные повреждения. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Также сообщается об ударе по нефтебазе "Аннанефтепродукт" в поселке Анна Воронежской области, расположенном в 240 км от границы с Украиной. По имеющимся данным, это предприятие способно одновременно принимать до 50 железнодорожных цистерн и переваливать до 160 тысяч тонн светлых нефтепродуктов в год. Информация о масштабах ущерба уточняется.