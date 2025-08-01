Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ

Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ

С момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Польшей 21 февраля 1992 года, двусторонняя повестка демонстрирует позитивную и многообещающую динамику. Страны активно развивают сотрудничество в различных направлениях - от политического диалога до экономических и культурных обменов. Геополитическое положение и стратегические интересы открывают перед Баку и Варшавой новые горизонты для углубления и расширения партнерства.

В интервью Report новый посол Польши в Баку Павел Радомский поделился своим видением азербайджано-польских отношений, подчеркнув стремление вывести взаимодействие между Баку и Варшавой на качественно новый уровень. Дипломат также рассказал о приоритетах дипломатической миссии и первых личных впечатлениях от пребывания в Азербайджане.

- Какие приоритеты Вы определили в период вашей дипломатической миссии в Баку для укрепления отношений между Азербайджаном и Польшей?

- Думаю, что для любого посла главным приоритетом является укрепление двусторонних отношений, придание им большей динамики и создание условий, при которых сотрудничество будет приносить ощутимую пользу обеим странам. В моем случае - это развитие связей между принимающей стороной, Азербайджаном, и моей родиной, Польшей.

Безусловно, это общее видение моих приоритетов. Если говорить более конкретно, то, учитывая растущий политический и экономический потенциал Азербайджана и его усиливающееся влияние в регионе, моя задача заключается в том, чтобы в Польше лучше осознали: Азербайджан - это серьезный, надежный партнер, открывающий перед нами широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества в самых разных сферах.

- Хотелось бы более подробно узнать о каких направлениях сотрудничества идет речь? В каких сферах, по Вашему мнению, существует наибольший потенциал для расширения двустороннего взаимодействия?

- Прежде всего, речь идет о развитии связанности в широком смысле. Это и транспорт, и телекоммуникации, и современные технологии, включая цифровизацию - все, что способствует улучшению связей между Азербайджаном и Польшей.

Причем речь идет не только о двустороннем взаимодействии, но и о более масштабном европейском контексте - развитии транспортных коридоров и инфраструктурной связанности в рамках региональных и международных инициатив. Мы рассматриваем эту сферу как ключевую и обладающую значительным потенциалом для дальнейшего сотрудничества.

Другие важные направления - это сельское хозяйство и производство продуктов питания. Думаю, что Польша обладает опытом в этих сферах. Мы добились серьезных успехов в развитии аграрного сектора и в расширении экспортных возможностей нашей продукции. Польский экспорт продуктов питания продолжает активно расти.

Кроме того, Польша проявляет большой интерес к сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Проведя здесь несколько месяцев, я убедился, что у Азербайджана есть амбициозная программа в области ВИЭ. Учитывая прошедшую в ноябре 2024 года климатическую конференцию COP29, это направление, безусловно, входит в число приоритетных и активно развивается.

Конечно, это лишь некоторые из ключевых сфер, которые я бы выделил в первую очередь. Но очевидно, что потенциал для сотрудничества между нашими странами весьма велик.

- В Польше недавно произошли изменения в правительстве. Как правительство планирует выстраивать двусторонние отношения с Азербайджаном?

- Я бы сказал, что на данном этапе речь идет о продолжении устойчивого и конструктивного диалога между нашими странами. Во взаимодействии между Баку и Варшавой уже сложились, так сказать, постоянные или институционализированные механизмы общения. Один из таких инструментов - регулярные политические консультации, которые проводятся на уровне заместителей министров иностранных дел.

Мы намерены продолжить эту практику: в настоящее время прорабатывается организация очередного раунда консультаций, который, как мы планируем, пройдет осенью этого года в Варшаве. Сейчас мы работаем над определением конкретной даты их проведения.

Еще одним важным и регулярно используемым механизмом двустороннего сотрудничества является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК). В настоящее время мы ведем активный диалог с властями Азербайджана, ответственные за подготовку очередного заседания комиссии. И здесь идет процесс согласования конкретной даты. Предварительно планируется провести заседание МПК осенью этого года в Варшаве. Так что, осенняя пора обещает быть весьма насыщенной.

Если говорить о Межправительственной комиссии, то я считаю целесообразным совместить ее заседание с деловой встречей или бизнес-форумом - вне зависимости от того, как именно это будет называться. На мой взгляд, прямые контакты между представителями бизнеса, между компаниями из обеих стран имеют ключевое значение.

Именно такие встречи и форматы позволяют нам быть более предметными в диалоге. Они помогают не только выявить конкретные направления сотрудничества, но и определить четкие задачи, а также сроки их реализации в ближайшем будущем.

- Планируются ли в ближайшее время взаимные визиты на высоком уровне?

- В ближайшем будущем визиты на высшем уровне пока не запланированы. Однако, моя цель - способствовать их организации. В повестке дня предусмотрены встречи парламентариев высокого уровня. Сейчас, можно сказать, очередь за Польшей – посещение Баку главами Сейма и Сената (Сейм - нижняя палата парламента. Сенат - верхняя палата парламента, рассматривает законы, принятые Сеймом, может предлагать поправки или отклонить их - ред.)

Безусловно, особенно значимым и желанным событием стала бы встреча лидеров Польши и Азербайджана. Это имеет важное политическое значение, учитывая, что 6 августа 2025 года в Польше вступает в должность новый президент - Кароль Навроцкий.

- Рассматривается ли возможность увеличения числа прямых авиарейсов между Баку и Варшавой? Планируется ли открытие новых направлений между городами Азербайджана и Польши?

- Речь здесь идет о польской авиакомпании LOT. На данный момент компания придерживается устоявшегося расписания. Разумеется, все решения принимаются самой авиакомпанией на основании анализа спроса и экономической целесообразности - в зависимости от того, насколько рейсы заполняются и насколько они выгодны с финансовой точки зрения.

В настоящее время - с весны до конца лета - выполняется пять рейсов в неделю, после чего планируется возвращение к привычному графику - четыре рейса в неделю. На данный момент у меня нет информации о возможном увеличении частоты рейсов.

Тем не менее, мы отмечаем рост интереса к Азербайджану со стороны польских туристов, туроператоров и туристических компаний. Поэтому, если эта тенденция сохранится, вполне возможно, что в будущем будет рассматриваться вопрос об увеличении частоты рейсов. Пока же компания (LOT - ред.) придерживается действующего расписания.

- Может ли этот вопрос быть включен в повестку предстоящего заседания Межправительственной комиссии?

- Безусловно. Мы высоко ценим те возможности, которые открылись после запуска прямого авиасообщения. Это было очень своевременное решение.

- Вы уже посетили Карабахский регион Азербайджана. Если не ошибаюсь, Вы побывали в Лачыне, Агдаме, и Шуше… Вероятно, до приезда в Азербайджан у Вас уже была определенная информация об этом регионе. Каковы Ваши впечатления от увиденного?

- Да, это так. Я был еще и в Ханкенди. Действительно я рад, что мне удалось принять участие в двух поездках с представителями дипкорпуса в Азербайджане. Первая из них была в Ханкенди, а во время второй мы посетили новый аэропорт в Лачыне. Мы побывали в Шуше, затем в Агдаме и оттуда вернулись в Баку на поезде.

Обе поездки произвели на меня сильное впечатление. Впечатляющий масштаб восстановления, огромные инвестиции - в инфраструктуру, дороги, туннели, новые здания. Мы видели новый железнодорожный вокзал в Агдаме, Центр мугама, концертный зал - все это только недавно открылось.

В то же время очевидно, что перед регионом стоят серьезные вызовы. Это касается возвращения людей в регион, обеспечения их работой, создания полноценной инфраструктуры и условия для достойной жизни.

Тем не менее, у меня от поездок осталось чувство вдохновения и энергии - от того, насколько велик масштаб происходящего и насколько активно ведется работа по возвращению региона к мирной и полноценной жизни.

- Проявляют ли польские компании интерес к участию в реализации проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре? Имеются ли конкретные предложения в этом направлении?

- Думаю, интерес действительно существует. Интерес есть у разных компаний, архитектурные бюро также очень внимательно следят за этим (строительно-восстановительным процессом в Карабахе - ред.).

В Польше сектор реставрации исторических объектов силен, в том числе благодаря нашему собственному опыту восстановления после Второй мировой войны. К примеру, весь Старый город в Варшаве был полностью разрушен немецкими войсками, но впоследствии воссоздан практически в первозданном виде - вы можете убедиться в этом сами. И это лишь один из многих примеров.

Учитывая наш опыт в этой сфере, убежден, что польские специалисты могли бы внести ценный вклад в восстановление исторического наследия - в тех местах, где ведется работа по реставрации памятников и возвращению культурной жизни.

- Какие еще регионы Азербайджана Вы планируете посетить?

- Я бы хотел побывать во всех регионах Азербайджана. Особенно меня привлекают Кавказские горы - на фотографиях они выглядят потрясающе, и мне очень хочется увидеть их своими глазами. Также интересен юг страны, чайные плантации и все, что с этим связано. В общем, это разные уголки Азербайджана, каждый из которых, заслуживает того, чтобы его увидеть лично. Кроме того, я хотел бы наладить контакты с местными органами власти в различных регионах.

- А как насчет Каспийского моря? Удалось ли вам им насладиться?

- Мне удается наслаждаться Каспием по вечерам, когда гуляю по Приморскому бульвару. Это прекрасное место: много людей, живая атмосфера, ощущение уюта, спокойствия и какой-то особенной энергии. Мне это очень нравится.

- В последние годы наблюдается рост числа азербайджанских студентов, обучающихся в польских университетах. Планируется ли развитие двустороннего сотрудничества в сфере образования, в том числе и возможность обучения польских студентов в Азербайджане?

- Мне бы хотелось развивать эту сферу, чтобы обмен происходил в обоих направлениях. Мы с удовольствием отмечаем рост числа азербайджанских студентов, приезжающих на учебу в Польшу, и очень это ценим. Это действительно радует.

В то же время было бы замечательно видеть больше польских студентов в Баку и в Азербайджане в целом - чтобы они могли лучше узнать регион, понять его особенности и глубже познакомиться с местной культурой и обществом. Такие академические и культурные обмены помогают нам становиться ближе и лучше понимать друг друга.

Считаю, что один из лучших способов укрепить сотрудничество в областях, с которых мы начали разговор, экономики, политического сотрудничества - это объединить людей. Различные программы обмена, так называемые people-to-people exchanges, особенно хорошо работают в молодом возрасте. Именно тогда студенты открывают для себя возможность строить дружеские отношения, лучше понимать своих сверстников и коллег из других стран.

Кроме того, именно личное общение и прямые контакты между людьми являются наилучшим способом преодолеть существующие стереотипы, связанные с различными странами и регионами, а также заложить прочную основу для устойчивых и долгосрочных отношений.

- В завершение нашей беседы, как бы Вы охарактеризовали текущее состояние культурного сотрудничества между Азербайджаном и Польшей?

- Культура - это еще одна значимая сфера, в которой Азербайджан и Польша успешно сотрудничают. За те почти четыре месяца, что я нахожусь в Баку, меня искренне впечатлило культурное богатство города и всей страны. Особенно приятно видеть здесь и элементы польского архитектурного наследия.

Откровенно говоря, я испытываю гордость, проходя по улицам Баку и любуясь этими фантастическими, красивыми зданиями. Впечатляет и музыкальная жизнь столицы - особенно джаз…

В июне текущего года посольство Польши в Баку организовало культурное мероприятие по случаю завершения председательства страны в Совете Европейского союза в первом полугодии 2025 года. Сейчас же планируется следующий приезд польских исполнителей джаза - в рамках Бакинского джазового фестиваля. Ожидается, что в нем примут участие два польских музыканта, оба довольно известны. Если все подтвердится, это будет замечательное событие.

Уверен, что у нас есть огромный потенциал для расширения культурного обмена. Мы были бы рады видеть больше азербайджанских артистов - джазовых исполнителей и представителей других жанров - на сценах Польши. В то же время мы стремимся к более широкому представлению польского искусства в Азербайджане, в Баку и других городах. Мне хотелось бы особо подчеркнуть важность этого направления.

- Благодарю за интервью!