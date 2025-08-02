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Джаббаров раскрыл планы по расширению деятельности SOCAR в ближневосточном регионе

Джаббаров раскрыл планы по расширению деятельности SOCAR в ближневосточном регионе Джаббаров раскрыл планы по расширению деятельности SOCAR в ближневосточном регионе
Энергетика
2 августа 2025 г. 13:10
Джаббаров раскрыл планы по расширению деятельности SOCAR в ближневосточном регионе

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена существенно расширить свое присутствие на энергетических рынках Ближнего Востока в ближайшей перспективе.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в своем комментарии журналистам в Килисе, где сегодня состоялась церемония запуска в эксплуатацию пограничного трубопровода Килис – Алеппо.

По словам министра, преждевременно конкретизировать список стран, которые в будущем станут импортерами азербайджанского газа в регионе.

"Однако могу с уверенностью отметить, что спрос на азербайджанский газ на восточном рынке и в целом в ближневосточном регионе значительный. Возможности поставки нашего газа на эти рынки на конкурентоспособных условиях уже подтверждены текущим проектом экспорта в Сирию. Хочу выразить особую благодарность Турции за создание благоприятных условий для транзита газа. Турецкие партнеры продемонстрировали высокий уровень сотрудничества, что открывает перспективы для дальнейшего расширения деятельности SOCAR в регионе", — подчеркнул Джаббаров.

Министр особо отметил, что экспортируемый в Сирию газ поставляется и реализуется непосредственно SOCAR. "Важно понимать, что речь идет не о газе, принадлежащем иностранным консорциумам. Поставки осуществляются исключительно SOCAR, то есть азербайджанской государственной компанией", - добавил Микаил Джаббаров.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: SOCAR plans to expand its operations in Middle East
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "SOCAR Yaxın Şərqdə fəaliyyətini genişləndirilməsini planlaşdırır"

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