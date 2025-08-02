В Турции состоялась церемония начала поставок азербайджанского газа в Сирию

Состоялась церемония запуска экспорта азербайджанского газа в Сирию

В турецком городе Килис прошла торжественная церемония, посвященная началу поставок азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции.

Как сообщает корреспондент Report из Килиса, в мероприятии приняли участие правительственные делегации и официальные лица из Азербайджана, Турции, Сирии и Катара.

На первом этапе реализации проекта планируется экспортировать в Сирию 1,2 млрд кубометров газа ежегодно.

Голубое топливо будет поступать через турецкий пограничный город Килис на электростанции в сирийских городах Алеппо и Хомс, где будет использоваться для генерации электроэнергии. Благодаря этому энергетическому сотрудничеству Сирия рассчитывает достичь производства 1200-1300 мегаватт электроэнергии.