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В Турции состоялась церемония начала поставок азербайджанского газа в Сирию

В Турции состоялась церемония начала поставок азербайджанского газа в Сирию Состоялась церемония запуска экспорта азербайджанского газа в Сирию
Энергетика
2 августа 2025 г. 12:54
В Турции состоялась церемония начала поставок азербайджанского газа в Сирию

В турецком городе Килис прошла торжественная церемония, посвященная началу поставок азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции.

Как сообщает корреспондент Report из Килиса, в мероприятии приняли участие правительственные делегации и официальные лица из Азербайджана, Турции, Сирии и Катара.

На первом этапе реализации проекта планируется экспортировать в Сирию 1,2 млрд кубометров газа ежегодно.

Голубое топливо будет поступать через турецкий пограничный город Килис на электростанции в сирийских городах Алеппо и Хомс, где будет использоваться для генерации электроэнергии. Благодаря этому энергетическому сотрудничеству Сирия рассчитывает достичь производства 1200-1300 мегаватт электроэнергии.

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Версия на английском языке Official ceremony celebrates start of Azerbaijani gas flow to Syria
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qazının Suriyaya nəql olunma mərasimi keçirilib

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