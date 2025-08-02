Черкесы в поисках исторической справедливости возлагают большие надежды на Азербайджан

Черкесы в поисках исторической справедливости возлагают большие надежды на Азербайджан

Общественное объединение культурных и исторических исследований "Шелковый путь" организовало очередное мероприятие, посвященное исследованиям черкесской истории и культуры.

По информации Report, 30 июля состоялась онлайн-конференция "Борьба черкесов за справедливость и поиск исторической правды".

Во встрече приняли участие видные деятели черкесской общины, председатели НПО из США, Израиля, Польши и Турции.

В центре внимания конференции оказались целенаправленные массовые убийства и депортации черкесского народа в период Царской России, СССР и последующие годы.

Исследователь-журналист по черкесскому наследию, руководитель проекта "Кавказский узел" Беслан Кмузов заявил, что геноцид черкесов должен быть признан на уровне ООН.

Представитель черкесской общины в Турции Сельчук Улуташ отметил, что в регионах Северного Кавказа, где компактно проживают черкесы, российские власти установили памятники и монументы русским генералам, проливавшим кровь черкесского народа, что оскорбляет национальную гордость черкесов. Он подчеркнул, что азербайджанский народ также пережил геноцид, поэтому в Азербайджане очень хорошо понимают проблемы черкесов. Улуташ заявил, что Азербайджан стал голосом угнетенных народов, подвергшихся колониальному гнету, и в этом смысле является большой надеждой для черкесов, ищущих историческую справедливость.

Член Объединенного черкесского совета Рустем Хужаев сказал, что черкесы всегда стремились к мирной жизни, что подтверждается их жизненным путем в странах, где они нашли убежище после принудительной ссылки и депортации – в США, Иордании, Израиле, Афганистане, Турции и других государствах. Хужаев подчеркнул, что черкесы живут с тоской по возвращению на родину и верят в восстановление исторической справедливости. Он заявил, что мировое сообщество должно признать геноцид черкесов и призвал российские власти прекратить преследования и оскорбления активистов черкесской общины.

Руководитель нью-йоркского отделения Черкесского политического центра Марианна Шеру отметила, что, несмотря на изгнание, черкесы не утратили национальную память, культуру и идентичность. Шеру подчеркнула, что они внимательно следят за меняющейся политической картиной Кавказа и гордятся опытом победы Азербайджана. Она обратилась к азербайджанской общественности и государству с просьбой о помощи в озвучивании проблем черкесов.

Историк-ученый Рамин Ализаде обратил внимание на сходство исторических трагедий и судеб азербайджанского и черкесского народов. Он сказал, что русская оккупация совершила геноцид не только против территорий, но и против топонимов. Например, "Шасе" теперь стал "Сочи". Ализаде подчеркнул важность работы в архивах для выявления исторических трагедий, пережитых черкесами.

Кавказовед, историк-ученый и журналист из Израиля, советник председателя Черкесского совета Авраам Шумлевич потребовал прекращения расистской политики России в отношении нерусских народов.

Председатель объединения "Шелковый путь" Аида Эйвазова Гейтюрк заявила, что негуманное обращение с черкесами потрясает и азербайджанскую общественность, существуют большие возможности для расширения сотрудничества между азербайджанскими и черкесскими НПО. Она рассказала о деятельности возглавляемой ею организации в этом направлении.

Заместитель председателя объединения "Шелковый путь" Улькер Эйвазова отметила, что народы, несущие свою культуру в душе и крови, сохраняющие свой язык, не умирают, и высоко оценила боевой дух черкесского народа, который сохраняется несмотря на все трудности.

Представитель "Национального движения черкесов" по Европе Ибрагим Яганов отметил, что карабахская и кабардинская породы лошадей тесно связаны между собой. Он предложил возродить связи между этими породами. Яганов также выразил уверенность, что черкесы и азербайджанцы смогут в будущем организовывать совместные конные скачки.

В заключение участники конференции одобрили продолжение сотрудничества между НПО и выразили благодарность общественному объединению "Шелковый путь" за эту деятельность