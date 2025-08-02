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Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно

Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно Конфликт в Украине вряд ли будет урегулирован в течение ближайшего года, однако переговорный процесс продолжится.
Другие страны
2 августа 2025 г. 13:54
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно

Конфликт в Украине вряд ли будет урегулирован в течение ближайшего года, однако переговорный процесс продолжится.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в интервью газете The Guardian.

Отвечая на вопрос о том, как Лондон оценивает перспективы развития ситуации между Россией и Украиной, Лэмми заявил, что урегулирование конфликта в ближайший год маловероятно

"Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия настроена на эти переговоры", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya XİN başçısı: Ukrayna münaqişəsi çətin ki yaxın bir ildə həll olunsun

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