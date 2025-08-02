Депутат: Поставки газа в Сирию свидетельствуют о важности региональной стабильности для Азербайджана

Депутат: Поставки газа в Сирию свидетельствуют о важности региональной стабильности для Азербайджана

Начало экспорта природного газа Азербайджаном в Сирию является важным стратегическим событием как с точки зрения энергетической политики, так и геополитики.

Об этом сказала Report член комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, депутат Сабина Салманова.

Она отметила, что это событие еще раз подтверждает растущий авторитет Азербайджана на региональном и международном уровне, а также его позицию как надежного партнера в сфере энергетической безопасности.

По ее словам, экспорт газа в Сирию расширяет роль Азербайджана как поставщика энергии не только на Запад, но и на Ближний Восток.

"Этот проект создает новые рыночные возможности для SOCAR, одновременно демонстрируя гибкость энергетической дипломатии Азербайджана. Эта инициатива Азербайджана еще больше укрепляет геополитическую позицию страны. Поставка газа в Сирию через Турцию как углубляет энергетическое сотрудничество с Анкарой, так и способствует стабильности и экономическому развитию в регионе. Это результат сбалансированной и прагматичной внешней политики нашей страны", - сказала парламентарий.

Салманова отметила, что на фоне существующего энергетического кризиса в Сирии этот шаг Азербайджана несет не только экономический, но и гуманитарный характер.

"Это важный сигнал, который Азербайджан посылает своим международным партнерам. Наша страна держит в центре внимания не только экономические интересы, но и вопросы региональной стабильности и социального благополучия. Подобные инициативы могут создать основу для установления энергетического сотрудничества и с другими странами Ближнего Востока в будущем", - сказала депутат.

По словам Салмановой, Азербайджан теперь действует как экономический и дипломатический игрок не только на Южном Кавказе, но и в более широком географическом регионе. Экспорт природного газа в Сирию является логическим результатом целенаправленной и гибкой энергетической политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, а также его успешной внешней дипломатии, заверила она.

"Это реальное проявление стратегического видения главы государства в области регионального сотрудничества и энергетической безопасности. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что энергетическая политика Азербайджана служит не только экономическим целям, но и обеспечению региональной стабильности и благополучия", - добавила парламентарий.

Салманова заявила, что параллельное сотрудничество Азербайджана с такими разными регионами, как Европа и Ближний Восток, является показателем многовекторной и сбалансированной политики страны. Это событие еще раз демонстрирует, что Азербайджан выступает уже не только как экспортер энергоресурсов, но и как гарант энергетической безопасности, сторонник политической стабильности и инициатор региональной интеграции.