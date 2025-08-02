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Бывшего премьера Мали будут судить за пост в соцсетях

Бывшего премьера Мали будут судить за пост в соцсетях Бывшего премьера Мали будут судить за пост в соцсетях
Другие страны
2 августа 2025 г. 12:48
Бывшего премьера Мали будут судить за пост в соцсетях

В Мали предъявили обвинения бывшему премьер-министру Муссе Мару за публикацию в социальных сетях с критикой в адрес властей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, политик выступил с критикой в адрес военного режима, правящего в стране, о "сокращении демократического пространства".

“Прокурор предъявил ему обвинения в таких преступлениях, как подрыв доверия к государству и распространение ложной информации”, - заявил его адвокат Маунтага Талл.

Мару несколько раз вызывали на допрос в этом месяце из-за поста в социальной сети от 4 июля. Дело против Мары возбуждено на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Мали.

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