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Министр: Экспорт азербайджанского газа на Ближний Восток привлекает внимание рядом важных аспектов

Министр: Экспорт азербайджанского газа на Ближний Восток привлекает внимание рядом важных аспектов Министр: Экспорт азербайджанского газа на Ближний Восток привлекает внимание рядом важных моментов
Энергетика
2 августа 2025 г. 12:40
Министр: Экспорт азербайджанского газа на Ближний Восток привлекает внимание рядом важных аспектов

Экспорт азербайджанского газа в Сирию и в целом на Ближний Восток привлекает внимание рядом важных аспектов.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в своем комментарии журналистам в Килисе, где сегодня состоялась церемония запуска в эксплуатацию пограничного трубопровода Килис – Алеппо.

Министр напомнил, что Азербайджан уже поставляет природный газ в 14 стран. "Этот факт превратил нашу страну в важного поставщика газа и одно из государств, вносящих вклад в энергетическую безопасность не только в регионе, но и на глобальном уровне", - сказал Джаббаров.

Джаббаров подчеркнул, что начало поставок азербайджанского газа в Сирию является логическим результатом экономической и геоэкономической политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым.

По его словам, еще один немаловажный аспект заключается в том, что поставки азербайджанского газа в Сирию начались в чувствительный для этой страны период:

“Сирия сейчас переживает один из поворотных моментов своей истории. Восстановление нормальной жизни в стране, устойчивое обеспечение энергоснабжения напрямую влияет на благосостояние миллионов людей. Природный газ, экспортируемый из Азербайджана, в первую очередь будет использоваться для производства электроэнергии и энергоснабжения населения".

Третий аспект связан с успехами внешней политики Азербайджана.

"Реализация этого проекта является результатом сбалансированной и гибкой внешней политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым. Этот проект, реализованный в очень короткие сроки, стал возможным благодаря международному сотрудничеству и растущему авторитету Азербайджана. Здесь, конечно, следует отметить и роль SOCAR, которая при сложных логистических и коммерческих условий обеспечила объемы газа, организацию и согласование их поставок. Однако в основе всего этого лежит доверие, которое наша страна завоевала на международной арене", - подчеркнул М. Джаббаров.

Министр добавил, что этот проект расширяет географию экспорта газа Азербайджана, подтверждая роль страны как конкурентоспособного поставщика энергии не только на Запад, но и в восточном и южном направлениях.

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Версия на английском языке Minister: Gas export to Syria highlights Azerbaijan's role as key energy supplier
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Suriyaya qaz ixracı Azərbaycanın Şərq və Cənubda da rəqabətqabiliyyətli enerji təchizatçısı rolunu təsdiqləyir"

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