Микаил Джаббаров: Трубопровод Килис – Алеппо расширит географию экспорта азербайджанского газа

Микаил Джаббаров: Трубопровод Килис – Алеппо расширит географию экспорта азербайджанского газа

Трубопровод Килис – Алеппо, поставляющий газ из Азербайджана в Сирию, станет важным шагом в расширении географии экспорта азербайджанского газа.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в своем комментарии журналистам в Килисе, где сегодня состоялась церемония запуска в эксплуатацию трубопровода.

"Сегодня наша страна вступает в еще один важный этап на пути экономического развития. Турецко-сирийский газопровод обеспечит экспорт азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции. Данный проект, реализованный с участием международных партнеров, еще раз продемонстрировал, насколько надежным и стратегическим поставщиком энергии является наша страна", - подчеркнул Джаббаров.

Министр добавил, что проект олицетворяет успешное сотрудничество Азербайджана, Турции и Сирии в энергетической сфере и внесет новый вклад в расширение географии экспорта азербайджанского газа по новым направлениям.