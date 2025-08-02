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На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина

На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина В результате наезда автомобиля на группу велосипедистов недалеко от города Хариш на севере Израиля погибла женщина, еще двое человек получили ранения.
Другие страны
2 августа 2025 г. 13:25
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина

В результате наезда автомобиля на группу велосипедистов недалеко от города Хариш на севере Израиля погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, информацию подтвердили полиция и медики.

По данным службы скорой помощи Magen David Adom, погибшей оказалась женщина в возрасте около 40 лет. Медики пытались оказать ей помощь, однако были вынуждены констатировать смерть на месте происшествия.

Двое других велосипедистов были доставлены в больницу в Хадере, один из них находится в тяжелом состоянии.

За рулем автомобиля находился 19-летний молодой человек. Его задержали для допроса.

Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.

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Версия на английском языке Woman killed, two injured as car plows into cyclists in Israel
Версия на азербайджанском языке İsraildə avtomobilin velosipedçiləri vurması nəticəsində qadın ölüb

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