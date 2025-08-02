Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов

Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов

Украина и Франция договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонно-промышленных проектов.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев в ходе переговоров с новоназначенным атташе по вопросам обороны Франции в Украине генерал-майором Седриком дю Гарденом.

"Украина и Франция продолжают работу над развитием совместных проектов в сфере ОПК, в том числе производством дронов", - приводит его слова пресс-служба Минобороны Украины.

Также отмечается, что увеличение финансирования на совместное производство БПЛА в Украине является ключевым приоритетом. Кроме того, важным вопросом остается поставка французского вооружения и его обслуживание.