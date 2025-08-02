Алпарслан Байрактар: В скором времени энергоресурсы и логистика пойдут в Турцию через Зангезурский коридор

В ближайшем будущем все энергетические ресурсы и логистические маршруты через Зангезурский коридор будут поставляться в Турцию.

В ближайшем будущем все энергетические ресурсы и логистические потоки через Зангезурский коридор будут направляться в Турцию.

Как сообщает корреспондент Report из Килиса, об этом журналистам заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, в настоящее время электроэнергии из Азербайджана поступает в Турцию через Грузию:

“В то же время энергетические ресурсы и логистические потоки из Центральной Азии будут доставляться через территорию Азербайджана в Турцию, а затем - в Европу”.

Байрактар добавил, что все проекты, связанные с экспортом природных ресурсов Азербайджана - нефти, газа и электроэнергии в Турцию, выполняются параллельно и скоординированно: "В связи с этим достигнут серьезный прогресс. Среди основных проектов, реализованных до сих пор, я могу отметить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и интерконнектор электроэнергии “Нахчыван-Турция"