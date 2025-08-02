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Алпарслан Байрактар: В скором времени энергоресурсы и логистика пойдут в Турцию через Зангезурский коридор

Алпарслан Байрактар: В скором времени энергоресурсы и логистика пойдут в Турцию через Зангезурский коридор В ближайшем будущем все энергетические ресурсы и логистические маршруты через Зангезурский коридор будут поставляться в Турцию.
Энергетика
2 августа 2025 г. 13:22
Алпарслан Байрактар: В скором времени энергоресурсы и логистика пойдут в Турцию через Зангезурский коридор

В ближайшем будущем все энергетические ресурсы и логистические потоки через Зангезурский коридор будут направляться в Турцию.

Как сообщает корреспондент Report из Килиса, об этом журналистам заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, в настоящее время электроэнергии из Азербайджана поступает в Турцию через Грузию:

“В то же время энергетические ресурсы и логистические потоки из Центральной Азии будут доставляться через территорию Азербайджана в Турцию, а затем - в Европу”.

Байрактар добавил, что все проекты, связанные с экспортом природных ресурсов Азербайджана - нефти, газа и электроэнергии в Турцию, выполняются параллельно и скоординированно: "В связи с этим достигнут серьезный прогресс. Среди основных проектов, реализованных до сих пор, я могу отметить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и интерконнектор электроэнергии “Нахчыван-Турция"

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Версия на азербайджанском языке Alparslan Bayraktar: "Zəngəzur dəhlizi üzərindən enerji və logistika axını Türkiyəyə yönələcək"

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