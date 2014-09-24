Внесена ясность в вопрос о натурализации Рейнальдо

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В последнее время ходит много слухов о натурализации бразильского футболиста "Карабаха" Рейнальдо. Как сообщает Report, генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов внёс ясность в этот вопрос:

"Мы проверили родословную Рейнальдо и не обнаружили никакой родственной близости с Азербайджаном. Он выступает в Азербайджане не более двух лет. Для того, чтобы обратиться в ФИФА по поводу натурализации Рейнальдо мы должны иметь основания. Так, что все слухи, что он сыграет за сборную Азербайджана в выездных матчах против Италии и Хорватии не соответствуют действительности. Тоже самое касается и Ричарда Алмейды. Нет смысла обращаться в ФИФА", - подытожил Эльхан Мамедов.