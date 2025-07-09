СМИ: Словакия снова заблокировала новые санкции ЕС против России

Словакия на уровне послов стран Евросоюза снова заблокировала принятие сообществом 18-го пакета санкций против России.

Словакия на уровне послов стран Евросоюза снова заблокировала принятие сообществом 18-го пакета санкций против России.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство TASR.

Компромисс в вопросе принятия 18-го пакета санкций, согласно дипломатическим источникам в ЕС, может быть найден в течение ближайших дней. Агентство проинформировало ранее, что Словакия в Брюсселе на уровне послов заблокировала 4 июля новые санкции сообщества против РФ.

Словацкое правительство, согласно местным СМИ, намерено накладывать вето на новые антироссийские санкции ЕС до тех пор, пока не будет решен вопрос о компенсациях для республики и минимизации для нее негативных последствий предлагаемого Еврокомиссией (ЕК) запрета с 1 января 2028 года импорта газа из РФ.