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Глава МИД Израиля назвал "достижимой" сделку по Газе

Глава МИД Израиля назвал "достижимой" сделку по Газе Глава израильского МИД Гидеон Саар считает "достижимой" сделку по урегулированию в секторе Газа, предусматривающую освобождение заложников и прекращение огня.
Другие страны
9 июля 2025 г. 22:55
Глава МИД Израиля назвал достижимой сделку по Газе

Глава израильского МИД Гидеон Саар считает "достижимой" сделку по урегулированию в секторе Газа, предусматривающую освобождение заложников и прекращение огня.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал на встрече в Вене с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

"В ходе встречи Саар затронул тему переговоров по вопросу освобождения заложников, которые проходят в Дохе. Саар заявил, что Израиль серьезно настроен на заключение соглашения об освобождении заложников и прекращении огня и считает такое соглашение достижимым", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства еврейского государства.

Напомним, что 6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. По последним данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в секторе Газа 20 живых похищенных и тела 30 погибших заложников.

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