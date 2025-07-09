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Трамп: США крайне близки к соглашению по прекращению огня в Газе

Трамп: США крайне близки к соглашению по прекращению огня в Газе США приблизились к заключению соглашения об установлении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в палестинском анклаве израильских заложников.
Другие страны
9 июля 2025 г. 23:03
Трамп: США крайне близки к соглашению по прекращению огня в Газе

США приблизились к заключению соглашения об установлении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в палестинском анклаве израильских заложников.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Скажу вам, что мы очень близко подобрались к заключению сделки (по Газе). Мы хотим прекращения огня, мира и возвращения заложников, и я полагаю, что мы к этому близки", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на встрече с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме.

Американский лидер добавил, что "есть очень хорошие шансы", что соглашение будет достигнуто "на этой или следующей неделе".

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