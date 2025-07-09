Глава МИД Турции планирует поднять тему Украины на встрече АСЕАН

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает поднять тему российско-украинского конфликта в ходе своего выступления на встрече глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает поднять тему российско-украинского конфликта в ходе своего выступления на встрече глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

"Встреча министров иностранных дел стран АСЕАН пройдет в Куала-Лумпуре 8-11 июля 2025 года. Министр иностранных дел Хакан Фидан посетит Малайзию 10-11 июля 2025 года для участия в седьмой трехсторонней встрече Партнерства по секторальному диалогу (SDP) Турция-АСЕАН, которая пройдет на полях указанной встречи", - сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что Фидан в ходе своего выступления поднимет тему урегулирования российско-украинского конфликта, в Газе. Он также планирует провести двусторонние встречи на полях встречи АСЕАН.