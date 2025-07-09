ВМС Британии подтвердили, что атакованный в Красном море сухогруз затонул

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) подтвердил, что греческий сухогруз Eternity C затонул в Красном море после атаки.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) подтвердил, что греческий сухогруз Eternity C затонул в Красном море после атаки.

Как передает Report, об этом говорится в публикации UKMTO в соцсети X.

"UKMTO был проинформирован, что судно затонуло. Поисково-спасательная операция продолжается", - отметили в центре.

Ранее UKMTO сообщил, что 7 июля судно было поражено пятью снарядами, выпущенными из гранатомета. На следующий день атака с небольших моторных лодок продолжилась, сухогруз получил серьезные повреждения и потерял ход. Инцидент произошел в 51 морской миле к западу от йеменского портового города Ходейда. По информации британских ВМС, спасены пять членов экипажа.

По данным Reuters, минимум четыре человека погибли при нападении. 9 июля спасатели европейской морской миссии Aspides извлекли шестерых членов экипажа из вод Красного моря. Остальные 15 человек по состоянию на вечер 9 июля числятся пропавшими без вести.

Ответственность за атаку на сухогруз взяли на себя йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах".