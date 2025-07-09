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Посольство США: Хуситы похитили членов экипажа атакованного ими Eternity C

Посольство США: Хуситы похитили членов экипажа атакованного ими Eternity C Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" похитили членов экипажа греческого сухогруза Eternity C, который затонул в Красном море в результате нападения йеменских повстанцев.
Другие страны
9 июля 2025 г. 23:25
Посольство США: Хуситы похитили членов экипажа атакованного ими Eternity C

Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" похитили членов экипажа греческого сухогруза Eternity C, который затонул в Красном море в результате нападения йеменских повстанцев.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении посольства США в Йемене.

"Хуситы похитили многих выживших членов экипажа Eternity C после того, как убили нескольких моряков, потопили судно и препятствовали спасательным операциям. Мы требуем их немедленного и безоговорочного освобождения. Хуситы продолжают демонстрировать миру, почему США признали их террористической организацией", - сообщила американская дипмиссия.

Команда сухогруза состояла из 21 филиппинца и одного гражданина России.

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