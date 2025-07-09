Мбаппе впервые выйдет в стартовом составе "Реала" на клубном ЧМ

Французский нападающий Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе испанского "Реала" на полуфинальный матч клубного чемпионата мира по футболу против французского "Пари Сен-Жермен".

Французский нападающий Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе испанского "Реала" на полуфинальный матч клубного чемпионата мира по футболу против французского "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба команды.

Для Мбаппе это будет первый матч на турнире, который он начнет с первых минут. При этом игру пропустит английский защитник "Реала" Трент Александер-Арнольд, который до этого принимал участие во всех пяти встречах команды на проходящем соревновании. По информации журналиста Мигеля Анхеля Диаса, на последней тренировке игрок испытывал дискомфорт.

Напомним, что 19 июня Мбаппе госпитализировали с острым гастроэнтеритом, в тот же день его выписали из больницы. После этого футболист тренировался по индивидуальной программе, а к тренировкам с командой вернулся 25 июня. Мбаппе полностью пропустил групповой этап, а в матчах 1/8 и 1/4 финала выходил на замену по ходу вторых таймов, отметившись победным голом в четвертьфинальной игре против германской "Боруссии" из Дортмунда (3:2).