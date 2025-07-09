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Суд постановил снова взять под стражу экс-президента Южной Кореи

Суд постановил снова взять под стражу экс-президента Южной Кореи Центральный окружной суд Сеула постановил повторно взять под стражу бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля в рамках расследования событий военного положения 3 декабря 2024 года.
Другие страны
9 июля 2025 г. 21:38
Суд постановил снова взять под стражу экс-президента Южной Кореи

Центральный окружной суд Сеула постановил повторно взять под стражу бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля в рамках расследования событий военного положения 3 декабря 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что 6 июня специальный прокурор Чо Ын Сок, ответственный за расследование событий периода военного положения, подал соответствующее заявление. Юн Сок Ёль подозревается в пяти основных правонарушениях, в том числе в подделке документов из-за предполагаемых нарушений на заседании кабинета министров, препятствовании органам власти при исполнении из-за того, что служба охраны президента не дала правоохранительным органам арестовать его, в попытке уничтожения улик.

Ранее Юн Сок Ёлю были предъявлены обвинения в организации мятежа против государственного строя.

Суд заседал по вопросу об аресте президента примерно с 14:20 до 21:01 по местному времени (09:20 - 16:01 по Баку). Юн Сок Ёль выступил в ходе заседания с 20-минутной речью. После его доставили в сеульский следственный изолятор, где бывшего главу государства, согласно процедуре, должны были направить в помещение для ожидающих решения о заключении под стражу.

25 июня Центральный окружной суд Сеула отклонил просьбу специального прокурора о выдаче ордера на арест Юн Сок Ёля. 19 января Западный окружной суд Сеула постановил взять под стражу президента Республики Корея по делу о мятеже в связи с событиями военного положения. Тогда сторонники Юн Сок Ёля устроили погром в суде. Уже в марте Центральный окружной суд Сеула отменил арест президента, освободив его из-под стражи. Конституционный суд 4 апреля утвердил импичмент Юн Сок Ёля.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyanın sabiq prezidenti təkrar həbs olunub

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