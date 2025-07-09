Орбан: Для урегулирования конфликта в Украине необходима встреча Путина с Трампом

Российско-украинский конфликт может быть быстро урегулирован только при условии личной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Как передает Report, такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.
Он уточнил, что одних телефонных разговоров между Путином и Трампом для этого будет недостаточно.
"Уверен, что прекращение огня и мир будут достигнуты, если состоится личная встреча российского и американского президентов. А телефон здесь не поможет", - заявил Орбан.
Он считает, что если встреча между лидерами России и США не состоится, то военные действия будут продолжаться "еще много месяцев".