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Орбан: Для урегулирования конфликта в Украине необходима встреча Путина с Трампом

Орбан: Для урегулирования конфликта в Украине необходима встреча Путина с Трампом Российско-украинский конфликт может быть быстро урегулирован только при условии личной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Другие страны
9 июля 2025 г. 22:27
Орбан: Для урегулирования конфликта в Украине необходима встреча Путина с Трампом

Российско-украинский конфликт может быть быстро урегулирован только при условии личной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Как передает Report, такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.

Он уточнил, что одних телефонных разговоров между Путином и Трампом для этого будет недостаточно.

"Уверен, что прекращение огня и мир будут достигнуты, если состоится личная встреча российского и американского президентов. А телефон здесь не поможет", - заявил Орбан.

Он считает, что если встреча между лидерами России и США не состоится, то военные действия будут продолжаться "еще много месяцев".

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Версия на азербайджанском языке Orban: "Rusiya-Ukrayna münaqişəsi yalnız Putin və Trampın təkbətək görüşü nəticəsində həll oluna bilər"

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