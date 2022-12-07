ВБ начнет разработку стратегии партнерства с Азербайджаном

Всемирный банк (ВБ) совместно с правительством Азербайджана приступит к разработке Стратегии партнерства на ближайшие несколько лет.
Как сообщает Report, об этом журналистам сказал советник по внешним связям представительства ВБ в Азербайджане Заур Рзаев.
Он отметил, что конкретные проекты и направления, которые войдут в стратегию, будут обсуждаться в ближайшие месяцы, а определенные договоренности будут достигнуты к весне следующего года.
Отметим, что Азербайджан является членом Всемирного банка с 1992 года. За последние 30 лет финансовая организация выделила более 4 млрд долларов США кредитов по более чем 50 проектам, реализуемым Азербайджаном.