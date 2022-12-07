О нас

ВБ начнет разработку стратегии партнерства с Азербайджаном

ВБ начнет разработку стратегии партнерства с Азербайджаном Всемирный банк (ВБ) совместно с правительством Азербайджана приступит к разработке Стратегии партнерства на ближайшие несколько лет.
Финансы
7 декабря 2022 г. 12:19
ВБ начнет разработку стратегии партнерства с Азербайджаном

Всемирный банк (ВБ) совместно с правительством Азербайджана приступит к разработке Стратегии партнерства на ближайшие несколько лет.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал советник по внешним связям представительства ВБ в Азербайджане Заур Рзаев.

Он отметил, что конкретные проекты и направления, которые войдут в стратегию, будут обсуждаться в ближайшие месяцы, а определенные договоренности будут достигнуты к весне следующего года.

Отметим, что Азербайджан является членом Всемирного банка с 1992 года. За последние 30 лет финансовая организация выделила более 4 млрд долларов США кредитов по более чем 50 проектам, реализуемым Азербайджаном.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке WB to start preparing Partnership Strategy with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycanla Tərəfdaşlıq Strategiyasının hazırlanmasına başlayacaq

Экслюзивные новости

Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi