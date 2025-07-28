В Нахчыване число POS-терминалов выросло на 21%

В Нахчыванской Автономной Республике по состоянию на 1 июля 2025 года функционируют 3 146 POS-терминалов, что на 21% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В Нахчыванской Автономной Республике по состоянию на 1 июля 2025 года функционируют 3 146 POS-терминалов, что на 21% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил полномочный представитель президента в Нахчыване Фуад Наджафли.

По его словам, за первое полугодие объем операций через POS-терминалы составил 50,2 млн манатов, что означает рост на 20,7% в годовом выражении.

Наджафли также отметил, что оборот по контрольным кассовым аппаратам увеличился на 18,3%, до 184,9 млн манатов, а объем безналичных операций достиг 493,6 млн манатов, что на 32,8% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.