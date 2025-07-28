Центробанк Азербайджана разработал инструкции по проспектам эмиссии

Центробанк Азербайджана разработал инструкции по проспектам эмиссии

Центробанк Азербайджана разработал шаблоны проспектов эмиссии и информационных меморандумов в рамках "Правил о требованиях к проспектам эмиссии и информационным меморандумам" с учетом типов эмитентов и видов документов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, основная цель новых шаблонов — минимизировать недостатки при составлении проспектов эмиссии и информационных меморандумов, повысить общее качество документов и сделать процесс оформления более простым и эффективным для эмитентов и андеррайтеров.

В шаблонах документов также представлены пояснительные и разъяснительные примечания по пунктам, отраженным в правилах. Особое внимание уделено разъяснениям по наиболее проблемным пунктам, вызывающим вопросы на практике. Ожидается, что эти примечания будут служить практическим руководством для эмитентов при оформлении документов и позволят выполнять процесс более гибко и правильно.

Кроме того, ЦБА разработал инструкции по лицензионным процедурам для более полного понимания регуляторной базы в отношении лицензируемых лиц на рынке капитала. В инструкциях указаны этапы лицензирования, документы и информация, требуемые на каждом этапе, сроки рассмотрения заявок и основания для аннулирования лицензии.