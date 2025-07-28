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Центробанк Азербайджана разработал инструкции по проспектам эмиссии

Центробанк Азербайджана разработал инструкции по проспектам эмиссии Центробанк Азербайджана разработал инструкции по проспектам эмиссии
Финансы
28 июля 2025 г. 13:11
Центробанк Азербайджана разработал инструкции по проспектам эмиссии

Центробанк Азербайджана разработал шаблоны проспектов эмиссии и информационных меморандумов в рамках "Правил о требованиях к проспектам эмиссии и информационным меморандумам" с учетом типов эмитентов и видов документов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, основная цель новых шаблонов — минимизировать недостатки при составлении проспектов эмиссии и информационных меморандумов, повысить общее качество документов и сделать процесс оформления более простым и эффективным для эмитентов и андеррайтеров.

В шаблонах документов также представлены пояснительные и разъяснительные примечания по пунктам, отраженным в правилах. Особое внимание уделено разъяснениям по наиболее проблемным пунктам, вызывающим вопросы на практике. Ожидается, что эти примечания будут служить практическим руководством для эмитентов при оформлении документов и позволят выполнять процесс более гибко и правильно.

Кроме того, ЦБА разработал инструкции по лицензионным процедурам для более полного понимания регуляторной базы в отношении лицензируемых лиц на рынке капитала. В инструкциях указаны этапы лицензирования, документы и информация, требуемые на каждом этапе, сроки рассмотрения заявок и основания для аннулирования лицензии.

Ознакомиться с документами можно на официальном сайте ЦБА по следующим ссылкам: шаблоны проспектов эмиссии: https://www.cbar.az/page-884/emissiya-prospketi-v-informasiya-memorandumlarina-dair-sablon-formalar ; лицензионные процедуры: https://www.cbar.az/page-885/lisenziya-prosedurlarina-dair-tlimatlar

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Версия на азербайджанском языке AMB emissiya prospektləri ilə bağlı təlimatlar hazırlayıb

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