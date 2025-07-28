Ипотечное кредитование по гослинии в Нахчыване увеличилось более чем в 2 раза

В первом полугодии этого года сумма финансируемых ипотечных кредитов в Нахчыванской Автономной Республике составила 1 млн 933 тыс. манатов.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил полномочный представитель президента в Нахчыване Фуад Наджафли на своих страницах в социальных сетях.
По его словам, это на 1 млн 141 тыс. манатов или 144% (в 2,4 раза) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост по ипотечным кредитам является результатом мер по улучшению жилищных условий населения Нахчыванской Автономной Республики, отметил Наджафли.
"Продолжается системная работа по расширению доступа к ипотечным кредитам и оказанию финансовой поддержки гражданам на более выгодных условиях", - написал Фуад Наджафли.