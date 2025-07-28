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Ипотечное кредитование по гослинии в Нахчыване увеличилось более чем в 2 раза

Ипотечное кредитование по гослинии в Нахчыване увеличилось более чем в 2 раза Ипотечное кредитование по гослинии в Нахчыване увеличилось более чем в 2 раза
Финансы
28 июля 2025 г. 12:41
Ипотечное кредитование по гослинии в Нахчыване увеличилось более чем в 2 раза

В первом полугодии этого года сумма финансируемых ипотечных кредитов в Нахчыванской Автономной Республике составила 1 млн 933 тыс. манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил полномочный представитель президента в Нахчыване Фуад Наджафли на своих страницах в социальных сетях.

По его словам, это на 1 млн 141 тыс. манатов или 144% (в 2,4 раза) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост по ипотечным кредитам является результатом мер по улучшению жилищных условий населения Нахчыванской Автономной Республики, отметил Наджафли.

"Продолжается системная работа по расширению доступа к ипотечным кредитам и оказанию финансовой поддержки гражданам на более выгодных условиях", - написал Фуад Наджафли.

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