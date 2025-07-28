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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
28 июля 2025 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04%, до 1,9969 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,2%, до 2,1375 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9969

100 российских рублей

2,1375

1 австралийский доллар

1,1162

1 белорусский рубль

0,5732

1 болгарский лев

1,0207

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1233

1 чешская крона

0,0813

1 китайский юань

0,2371

1 датская крона

0,2676

1 грузинский лари

0,6286

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0197

1 британский фунт

2,2839

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1787

1 швейцарский франк

2,1366

1 израильский шекель

0,5069

1 канадский доллар

1,2411

1 кувейтский динар

5,5735

100 казахстанских тенге

0,3118

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,5039

1 молдавский лей

0,1010

1 норвежская крона

0,1674

100 узбекских сомов

0,0135

100 пакистанских рупий

0,5998

1 польский злотый

0,4701

1 румынский лей

0,3940

1 сербский динар

0,0170

1 сингапурский доллар

1,3273

1 Риал Саудовской Аравии

0,4531

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3286

1 Турецкая лира

0,0419

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1504

1 Новозеландский доллар

1,0217

Золото

5678,1530

Серебро

64,9270

Платина

2413,7705

Палладий

2143,2750
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.07.2025)

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