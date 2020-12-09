О нас
Report Georgia
Аудио новости

Tesla собирается продать акции на 5 млрд долларов

Tesla собирается продать акции на 5 млрд долларов С начала года акции Tesla выросли на 670%
Финансы
9 декабря 2020 г. 09:40
Tesla собирается продать акции на 5 млрд долларов

Производитель электромобилей Tesla собирается продать акции на 5 млрд долларов США.

Как передает Report, информация об этом содержатся в документах, поданных компанией в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Это второй случай подобного привлечения средств за последние несколько месяцев — в сентябре Tesla уже сообщала о продаже акций на 5 млрд долларов США.

С начала года акции Tesla выросли на 670%, отмечает «Коммерсант». Их росту в последнее время способствовало принятое в ноябре решение о включении ее акций в индекс S&P 500, а также публикация компанией рекордных выручки и прибыли за третий квартал. Tesla собирается продавать акции «время от времени» по рыночной цене.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Министр образования обратился к родителям 
Министр образования обратился к родителям 
5 декабря 2020 г. 18:03
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
5 декабря 2020 г. 15:51
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
2 декабря 2020 г. 17:00
Знаменитые учителя Карабаха - Джаббар бек Велибеков 
"Знаменитые учителя Карабаха" - Джаббар бек Велибеков 
3 декабря 2020 г. 12:42
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
3 декабря 2020 г. 23:22
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: Азеригаз приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: "Азеригаз" приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
4 декабря 2020 г. 11:27
Поддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
ФотоПоддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
7 декабря 2020 г. 14:22
Кто заминировал Карабах?
Кто заминировал Карабах?
2 декабря 2020 г. 09:55
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Новое предложение Азербайджана: региональное сотрудничество вместо конфликта
Новое предложение Азербайджана: региональное сотрудничество вместо конфликта
3 декабря 2020 г. 11:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi