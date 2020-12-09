Tesla собирается продать акции на 5 млрд долларов

С начала года акции Tesla выросли на 670%

Производитель электромобилей Tesla собирается продать акции на 5 млрд долларов США.

Как передает Report, информация об этом содержатся в документах, поданных компанией в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Это второй случай подобного привлечения средств за последние несколько месяцев — в сентябре Tesla уже сообщала о продаже акций на 5 млрд долларов США.

С начала года акции Tesla выросли на 670%, отмечает «Коммерсант». Их росту в последнее время способствовало принятое в ноябре решение о включении ее акций в индекс S&P 500, а также публикация компанией рекордных выручки и прибыли за третий квартал. Tesla собирается продавать акции «время от времени» по рыночной цене.