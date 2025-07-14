Писториус и Хегсет обсудят военную помощь Украине и планы США в Европе

Писториус и Хегсет обсудят военную помощь Украине и планы США в Европе

Министр обороны Германии Борис Писториус отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, стороны обсудят вопросы поставок американского оружия в Украину, планы размещения ракет и численности американских войск в Европе.

На встрече с Хегсетом в Пентагоне Писториус обсудит предложение Берлина оплатить закупку американских систем ПВО Patriot для Украины. Это предложение было обнародовано канцлером страны Фридрихом Мерцем несколько недель назад.

Писториус также попытается прояснить, сохранит ли Вашингтон приверженность временному размещению ракет большой дальности в Германии с 2026 года, как было согласовано при бывшем президенте Джо Байдене.

Напомним, что в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о намерении поставить в Украину ракеты Patriot. Он не назвал точную цифру, но отметил, что Европейский союз возместит Соединенным Штатам стоимость этих ракет.

Германия уже передала Киеву три БТР Patriot, поскольку за последние недели Украина пережила одни из самых массированных российских атак.