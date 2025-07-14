ОПЕК против любых санкций

Любые меры, которые ограничивают добычу или торговлю нефти, не способствуют балансу на рынке нефти, ОПЕК выступает против таких санкционных мер.

Любые меры, ограничивающие добычу или торговлю нефти, не способствуют балансу на рынке нефти, ОПЕК выступает против таких санкционных мер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс на полях 9-го Международного семинара ОПЕК.

В настоящее время под международными санкциями находятся три страны, входящие в ОПЕК+: Иран, Венесуэла (обе страны также входят ОПЕК) и Россия.

"Мы в ОПЕК против любых торговых ограничений, против мер, которые неблагоприятно влияют на нормальные потоки энергоресурсов в мире, - сказал он. - Любые формы мер, которые ограничивают производство или торговлю могут повлиять на баланс спроса и предложения, они никак не помогают".

Генсек ОПЕК добавил, что санкции являются "нездоровой историей" не только для производителей нефти, но и для потребителей. "Усилия ОПЕК+ вместе с Россией и другими партнерами направлены на то, чтобы сохранить сбалансированность и стабильность рынка", - подчеркнул он.

При этом аль-Гайс отметил, что сама ОПЕК не может вмешиваться в двусторонние отношения между странами и не должна быть вовлечена в поддержку каких-либо санкционных ограничений.