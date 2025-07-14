В КНР заявили о спаде в торговле США из-за пошлин

В КНР заявили о спаде в торговле США из-за пошлин

Повышение пошлин на импорт китайской продукции в США привело в апреле - июне к смене роста в двусторонней торговле на падение.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель начальника Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Ван Линцзюнь.

"Под влиянием так называемых взаимных тарифов США китайско-американская торговля перешла от роста показателей в годовом исчислении в первом квартале к снижению во втором. Падение составило 20,8%", - сообщил он на пресс-конференции.

Как уточнил чиновник, в связи с прогрессом, который был достигнут на переговорах Китая и Соединенных Штатов в Женеве и Лондоне, товарооборот двух стран "несколько восстановился".

"Суть торгово-экономического сотрудничества КНР и США заключается во взаимной выгоде, - подчеркнул он. - Это не только необратимая историческая тенденция в эпоху глобализации и объективное требование глубокой интеграции производственных цепочек, но и реальная необходимость для инновационного сотрудничества между предприятиями двух стран и повышения благосостояния их населения".

По словам заместителя главы Главного таможенного управления Китая, профильные ведомства КНР и США продолжают взаимодействовать. Он подчеркнул, что достижение торговых договоренностей между двумя странами было непростым процессом, а политика шантажа и давления не имеет будущего.

Ван Линцзюнь добавил, что диалог "как раз и есть верный путь".

"Мы надеемся, что американская сторона продолжит действовать в согласии с китайской, чтобы сотрудничество стало основной тенденцией торгово-экономических отношений КНР и США, способствовало возвращению глобальной торговой системы на путь справедливости и открытости, вносило должный вклад в восстановление и рост мировой экономики", - подытожил он.