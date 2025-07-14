Аббас Арагчи представит внешнеполитическую повестку Ирана на саммите ШОС

Аббас Арагчи прибыл в Китай для участия в заседании Совета глав МИД ШОС

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправился в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что визит Арагчи в КНР осуществляется по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И.

В ходе саммита глава иранской дипломатии представит позиции и взгляды Тегерана по ключевым вопросам региональной и международной повестки. Кроме того, он планирует провести двусторонние встречи с рядом министров иностранных дел, участвующих в мероприятии.

Основной темой заседания является координация усилий государств-членов и подготовка к предстоящим мероприятиям в рамках ШОС.

Заседание проходит в городе Тяньцзинь.