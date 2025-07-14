МЧС: В Азербайджане на минувшей неделе произошло свыше 800 пожаров

МЧС Азербайджана опубликовал статистику спасательных операций, проведенных за минувшую неделю.

МЧС Азербайджана опубликовал статистику спасательных операций, проведенных за минувшую неделю.

Как сообщили Report в ведомстве, операции были проведены на основании обращений, поступивших на горячую линию "112".

Согласно информации, соответствующие структуры министерства за минувшую неделю выезжали на 812 сообщений о пожарах.

Помимо борьбы с пожарами, сотрудники МЧС провели 35 спасательных операций, связанных со случаями, когда граждане оказывались в беспомощном состоянии и приняли участие в ликвидации последствий трех ДТП и по одному факту взрыва.

В общей сложности, за минувшую неделю были спасены 45 человек, в том числе 11 несовершенолетних, 5 человек получили травмы, тела 5 человек были переданы по назначению.