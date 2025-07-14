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МЧС: В Азербайджане на минувшей неделе произошло свыше 800 пожаров

МЧС: В Азербайджане на минувшей неделе произошло свыше 800 пожаров МЧС Азербайджана опубликовал статистику спасательных операций, проведенных за минувшую неделю.
Происшествия
14 июля 2025 г. 11:02
МЧС: В Азербайджане на минувшей неделе произошло свыше 800 пожаров

МЧС Азербайджана опубликовал статистику спасательных операций, проведенных за минувшую неделю.

Как сообщили Report в ведомстве, операции были проведены на основании обращений, поступивших на горячую линию "112".

Согласно информации, соответствующие структуры министерства за минувшую неделю выезжали на 812 сообщений о пожарах.

Помимо борьбы с пожарами, сотрудники МЧС провели 35 спасательных операций, связанных со случаями, когда граждане оказывались в беспомощном состоянии и приняли участие в ликвидации последствий трех ДТП и по одному факту взрыва.

В общей сложности, за минувшую неделю были спасены 45 человек, в том числе 11 несовершенолетних, 5 человек получили травмы, тела 5 человек были переданы по назначению.

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Версия на азербайджанском языке FHN: Ötən həftə 812 yanğın olub, 5 nəfərin meyiti çıxarılıb

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