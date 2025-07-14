МЧС: В Азербайджане на минувшей неделе произошло свыше 800 пожаров

МЧС Азербайджана опубликовал статистику спасательных операций, проведенных за минувшую неделю.
Как сообщили Report в ведомстве, операции были проведены на основании обращений, поступивших на горячую линию "112".
Согласно информации, соответствующие структуры министерства за минувшую неделю выезжали на 812 сообщений о пожарах.
Помимо борьбы с пожарами, сотрудники МЧС провели 35 спасательных операций, связанных со случаями, когда граждане оказывались в беспомощном состоянии и приняли участие в ликвидации последствий трех ДТП и по одному факту взрыва.
В общей сложности, за минувшую неделю были спасены 45 человек, в том числе 11 несовершенолетних, 5 человек получили травмы, тела 5 человек были переданы по назначению.