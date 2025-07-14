ОПЕК открыта к вступлению новых стран в организацию

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) всегда открыта к присоединению новых членов, если они отвечают всем необходимым критериям и целям.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) всегда открыта к присоединению новых членов, если они отвечают всем необходимым критериям и целям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на полях 9-го Международного семинара ОПЕК.

"Мы всегда открыты к присоединению новых членов к ОПЕК, если они соответствуют критериям организации. Очевидно, это должны быть страны, имеющие схожие с другими странами ОПЕК цели. Они также должны быть значительными экспортерами", - сказал он.

Генсек ОПЕК подчеркнул, что организация ведет разговоры со многими странами. "У меня только были встречи с некоторыми африканскими странами, например с Сенегалом. Намибия имеет потенциал в будущем. Но я не могу официально сказать о присоединении новых членов", - разъяснил аль-Гайс.

Он также напомнил, что недавно Бразилия присоединилась к Хартии сотрудничества ОПЕК+.

"Я думаю, что стоит спросить у Бразилии, хотят ли они переходить на следующий уровень. Мы приветствуем Бразилию в качестве партнера, но я не знаю, готовы ли они и хотят ли брать на себя эти обязательства", - заключил генсек ОПЕК.

В ОПЕК сейчас входят 12 стран - экспортеров нефти. Последние изменения в составе организации произошли в декабре 2023 года - тогда Ангола приняла решение выйти из ОПЕК.