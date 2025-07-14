Биткойн стал пятым по капитализации активом, обогнав Amazon

Капитализация биткойна на фоне обновления исторических максимумов превысила $2,4 трлн и обогнала по капитализации американскую компанию Amazon. Таким образом, биткойн стал пятым по величине активом.

Капитализация биткойна на фоне обновления исторических максимумов превысила $2,4 трлн, превзойдя по этому показателю американскую корпорацию Amazon. Таким образом, биткойн стал пятым по величине активом в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные портала Companiesmarketcap, который рассчитывает капитализацию публичных компаний, драгоценных металлов, криптовалюты и паевых инвестиционных фондов.

По данным на 14 июля, капитализация биткойна составила $2,43 трлн, у Amazon - $2,388 трлн. Выше криптовалюты находятся только Apple ($3,153 трлн), Microsoft ($3,742 трлн), Nvidia ($4,022 трлн) и золото ($22,634 трлн). В то же время капитализация второй по объему криптовалюты - Ethereum - также демонстрирует рост, достигла $365,98 млрд.

9 июля стоимость биткойна, после полуторамесячного движения в коридоре $100-$110 тыс., поднялась до $111,999 тыс., установив новый исторический максимум. Затем криптовалюта продолжила демонстрировать рост.

Ранее утром 14 июля стоимость биткойна вновь обновила исторический максимум, достигнув рекордной отметки в $122,666 тыс.