МИД Италии: ЕС может ввести пошлины на товары из США на €21 млрд

Евросоюз готов ввести пошлины в отношении американских товаров на сумму €21 млрд, если соглашение между Брюсселем и Вашингтоном не будет достигнуто.

Евросоюз готов ввести пошлины в отношении американских товаров на сумму €21 млрд, если соглашение между Брюсселем и Вашингтоном не будет достигнуто.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

"Можно достичь принципиального соглашения, как это сделала Великобритания, и в последующие месяцы начать технические переговоры по отдельным торговым разделам", - сказал он в интервью газете Il Messaggero. Таяни добавил, что в случае, если соглашение не будет достигнуто, ЕС уже подготовил "список европейских пошлин на €21 млрд, к которому может быть добавлен второй".

"Я уверен, что прогресс будет достигнут. От пошлин страдают все, начиная с США. Если фондовые рынки упадут, под угрозой окажутся пенсии и сбережения американцев. Я повторяю, наша цель на будущее - нулевые тарифы, открытый рынок между Канадой, США, Мексикой и Европой", - сказал глава МИД.